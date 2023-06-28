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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Кассационный военный суд оставил в силе приговор экс-начальнику Пермского военного института войск Росгвардии

Кассационный военный суд оставил в силе приговор осужденному за взяточничество бывшему начальнику Пермского военного института войск нацгвардии РФ Владимиру Купавскому.

По мнению суда, необоснованным является уверждение авторов жалоб о том, что приговор основан на предположениях, а также на противоречивых показаниях свидетелей, пишет "Ъ-Прикамье". Несостоятельными также являются доводы стороны защиты о неправильном зачете судом первой инстанции в срок отбывания наказания времени содержания Купавского под домашним арестом, поскольку большая часть преступлений, в связи с которыми была избрана эта мера пресечения, совершена после вступления в силу изменений в соответствующую норму Уголовного кодекса РФ. Оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется, говорится в определении.

Напомним, ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отклонил апелляционную жалобу на приговор по делу о взяточничестве, который вынес Пермский гарнизонный военный суд в августе 2022 г. Купавского признали виновным в получении шести взяток на общую сумму 1,9 млн руб., в том числе и сопряженных с вымогательством, а также в двух случаях превышения полномочий.

Деньги в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. руб. осужденный получал через посредников от родственников абитуриентов из Дагестана за поступление их в вуз. Также установлено, что Купавский давал незаконные указания подчиненным вносить изменения в результаты психологического тестирования курсантов и испытаний по физической подготовке. В итоге бывшего начальника института Росгвардии приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Владимир Купавский возглавлял Пермский военный институт войск Росгвардии с 2016 г. по ноябрь 2020-го.

Теги: Владимир Купавский, Пермский военный институт войск нацгвардии


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