В пригородах Парижа начались беспорядки после убийства подростка полицейским

Стихийные протесты начались в ночь на среду во Франции после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка, который оказал сопротивление при задержании.

Беспорядки вспыхнули в пригороде Парижа Нантере и перекинулись на другие окрестности французской столицы, сообщил телеканал BFMTV. По меньшей мере 24 человека были задержаны.

В Нантере протестующие поджигали автомобили, мусорные баки, разбивали рекламные стенды и автобусные остановки. В пригород направили дополнительные силы полиции.

Сообщается о стычках протестующих с полицией: несколько десятков человек начали строить баррикады и забрасывать стражей порядка камнями и зажигательными смесями. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Стычки с силовиками также начались на площади Вольтера в Париже. Протестующие забрасывали полицию фейерверками и петардами, пишет РИА Новости.

Офицер, застреливший водителя службы доставки Наэля, задержан. Он ожидает предъявления обвинений в непреднамеренном убийстве.