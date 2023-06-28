Российские военные корабли замечены вблизи Тайваня
Два российских военных фрегата прошли вблизи острова Тайвань накануне вечером, об этом сообщает министерство обороны частично признанного государства. Корабли прошли с юга на север в восточной акватории острова, после чего покинули зону реагирования. Минобороны Тайваня следило за проходом российских кораблей, были подняты для сопровождения самолеты и корабли, актиированы ракетные комплексы берегового базирования.
Россия, как и большинство стран, не признает независимость Тайваня.