В России создадут единый реестр сведений о тракторах и самоходных машинах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании федеральной государственной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

В реестр будут вноситься сведения о владельцах техники, информация о выданных удостоверениях тракториста-машиниста, о замене или возврате удостоверений, о результатах их рассмотрения, дате проведения экзаменов, сведения о техническом осмотре и т.п.

Принятие законопроекта обеспечит получение сведений от органов гостехнадзора регионов о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, об их техническом состоянии и владельцах.

В многих регионах уже были такие реестры, но некоторые депутаты отмечают риски утечки этих данных. Правда, нет гарантии, что они не утекут из единой федеральной базы.

Предполагается также упросить регистрацию техники по принципу "одного окна", которая будет оказываться в любом регионе России. Сейчас человек, купивший сельскохозяйственную технику, должен регистрировать ее только по месту нахождения, подчеркивает заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.