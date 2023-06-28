В Челябинске осудят экс-участника "Дом-2", обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего участника "Дом-2" Альфреда Джавадова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, ему предъявлено обвинение в хулиганстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре в ресторане начал громко и агрессивно высказывать претензии в адрес заведения и качества его обслуживания, угрожать расправой. Он выстрелил в должностное лица заведения из аэрозольного устройства, причинив травмы, которые относятся к категории вреда здоровью средней тяжести.

В помещении ресторана быстрого обслуживания в ТРК "Космос" под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции, похитил 30 тыс. рублей. Сотруднику он представился представителем организации, осуществляющей проверки соблюдения правил реализации пищевых продуктов.