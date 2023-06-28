28 Июня 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

ТМК рассказала металлургам о подготовке кадров для отрасли в рамках "Профессионалитета"

Трубная металлургическая компания (ТМК) презентовала работу Корпоративного университета ТМК2U и предприятий компании по подготовке квалифицированных кадров в рамках федерального проекта "Профессионалитет" на 20-м Металлургическом саммите "Русская сталь: стратегия роста", сообщает пресс-служба ТМК.

Как отметила заместитель исполнительного директора ТМК2U Ольга Родькина, целью "Профессионалитета" является "перезагрузка" системы среднего профессионального образования с количественной и качественной точки зрения – проект отвечает интересам организаций реального сектора экономики, образовательных учреждений и региональных властей и способствует популяризации рабочих профессий.

ТМК начала предварительную работу по участию в "Профессионалитете" задолго до его старта, и сейчас предприятия компании активно участвуют в инициативе вместе со специальными учебными заведениями-партнерами. Совместная работа по проекту укрепила взаимодействие компании с ссузами, которое продолжается уже на протяжении многих лет.

Сегодня в рамках проекта, стартовавшего в сентябре 2022 года, компания курирует 10 направлений подготовки. Семь из них являются общими для всех учебных заведений, а три существуют только в отдельных ссузах. Благодаря совместным инвестициям, выделенным со стороны ТМК, а также из федерального и регионального бюджетов, в ссузах было обновлено оборудование и модернизированы мастерские. Кроме того, на предприятиях компании прошли стажировку 95 преподавателей колледжей и техникумов.

Теги: Трубная металлургическая компания, Профессионалитет, кадры


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