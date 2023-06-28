Суд принял иск Бережного о защите чести и достоинства

Савеловский райсуд Москвы принял к производству иск наказанного за убийство и изнасилование восьмилетней тюменки Виталия Бережного о защите чести и достоинства к телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) и известному ведущему Эдуарду Петрову. Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству с назначением беседы на 12 июля. Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат Александр Почуев.

Почуев уточнил, что 1 декабря 2022 г. в телепередаче "Вести. Дежурная часть" был опубликован видеорепортаж с провокационным и порочащим названием "Адвокат убийцы Насти М. выставляет себя жертвой". До вынесения приговора спецназовец Виталий Бережной получил "клеймо" убийцы восьмилетней девочки в нарушении презумпции невиновности, что порочит его честь и достоинство, а также сформировало в обществе стойкий обвинительный вердикт, который лишил обвиняемого возможности объективного рассмотрения дела независимым судом, уверен Почуев. Его защита также подверглась информационно-репутационной атаке, уточнил адвокат.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашали. Появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд, где впоследствии был вынесен обвинительный приговор. Бережному дали пожизненный срок.