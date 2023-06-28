28 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

На фестиваль "Стенограффия" в Екатеринбург приедут художники из Турции и Испании

Подготовка к фестивалю "Стенограффия" в Екатеринбурге вышла на финишную прямую. Стало известно, художники из каких городов и стран приедут в уральскую столицу в этом году.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Екатеринбург ждет уличных мастеров из Москвы, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Махачкалы, а также Турции и Испании. В этом году художники "Стенограффии" будут работать не только со стенами зданий: например, к 300-летию города организаторы приурочили создание арт-объектов на корпусах общественного транспорта.

Помимо собственно росписи объектов предусмотрено взаимодействие с другими техниками и направлениями искусства: мозаикой, барельефами, инсталляциями, световыми конструкциями и многими другими. На этот раз фестиваль выйдет за границы центральных районов и в этом году арт-объекты появятся в отдаленных частях города, например, в Академическом районе.

"Стенограффия" – крупнейший фестиваль уличного искусства, который с 2010 года проходит в уральской столице при поддержке администрации города. Ранее организаторы "Стенограффии" рассказали о планах на юбилейный год Екатеринбурга.

Теги: Стенограффия, художники, фестиваль, Екатеринбург


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