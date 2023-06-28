В Родительской палате усомнились в словах Мурашко о рекордной низкой младенческой смертности

На днях глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России исторический минимум младенческой смертности — 4,1 промилле, то есть умирают в среднем только чуть более четырех детей до года.

По словам чиновника, "буквально каждую неделю открываются медицинские организации, которые оказывают медицинскую помощь детям, - это и реабилитационные центры, и стационары, и поликлиники". А Россия первая в мире по числу специальных тестов у новорожденных на разные патологии. С этого года их проводят всем детям.

Координатор Комитета по защите жизни, демографии и повышению рождаемости Союза "Родительская палата" Софья Дробязко с недоверием относится к словам Мурашко. В России очень часто при выявлении возможных отклонений у плода его абортируют.

"Всех больных и слабых выявить до рождения и абортировать, для чего ввести побольше пренатальных тестов и проверок на разновсякие заболевания и пороки развития, а в ЭКО требовать тотальную предимплантационную диагностику. Аборты и уничтожение слабых эмбрионов in vitro в младенческую смертность не идут", - написала она.

Кроме того, преждевременные роды со смертельным исходом часто оформляются как выкидыши, которые в статистику младенческой смертности не входят. Настораживает диспропорция в количестве живо- и мертворожденных детей и непропорционально маленькое количество документально умерших детей с пограничным весом до 500 г. Это может указывать на то, что многих умерших после родов записывают в умерших до родов, как было в громком деле Белой и Сушкевич, которые были признаны виновными в смерти родившегося младенца, считает Дробязко.

Можно отметить, что в современных условиях уровень младенческой смертности практически не имеет никакого значения для демографии в силу своей малости. Речь идет о снижении смертности детей до года максимум на несколько сотен в год, в то время как ежегодное падение рождаемости составляет десятки тысяч.