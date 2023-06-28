В Родительской палате усомнились в словах Мурашко о рекордной низкой младенческой смертности

28 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: мэрия Екатеринбурга

В Родительской палате усомнились в словах Мурашко о рекордной низкой младенческой смертности

На днях глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России исторический минимум младенческой смертности — 4,1 промилле, то есть умирают в среднем только чуть более четырех детей до года.
Читайте также:

По словам чиновника, "буквально каждую неделю открываются медицинские организации, которые оказывают медицинскую помощь детям, - это и реабилитационные центры, и стационары, и поликлиники". А Россия первая в мире по числу специальных тестов у новорожденных на разные патологии. С этого года их проводят всем детям.

Координатор Комитета по защите жизни, демографии и повышению рождаемости Союза "Родительская палата" Софья Дробязко с недоверием относится к словам Мурашко. В России очень часто при выявлении возможных отклонений у плода его абортируют.

"Всех больных и слабых выявить до рождения и абортировать, для чего ввести побольше пренатальных тестов и проверок на разновсякие заболевания и пороки развития, а в ЭКО требовать тотальную предимплантационную диагностику. Аборты и уничтожение слабых эмбрионов in vitro в младенческую смертность не идут", - написала она.

Кроме того, преждевременные роды со смертельным исходом часто оформляются как выкидыши, которые в статистику младенческой смертности не входят. Настораживает диспропорция в количестве живо- и мертворожденных детей и непропорционально маленькое количество документально умерших детей с пограничным весом до 500 г. Это может указывать на то, что многих умерших после родов записывают в умерших до родов, как было в громком деле Белой и Сушкевич, которые были признаны виновными в смерти родившегося младенца, считает Дробязко.

Можно отметить, что в современных условиях уровень младенческой смертности практически не имеет никакого значения для демографии в силу своей малости. Речь идет о снижении смертности детей до года максимум на несколько сотен в год, в то время как ежегодное падение рождаемости составляет десятки тысяч.

Теги: младенческая, смертность


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети