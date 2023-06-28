Магнитогорский "Водоканал" выплатил 5 млн рублей ущерба за загрязнение водохранилища и реки

В Магнитогорске МП трест "Водоканал" выплатил 5,5 млн рублей ущерба, причиненного водным объектам в результате сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора.

В марте 2018 года в деятельности предприятия были выявлены нарушения. В результате был причинен ущерб Магнитогорскому водохранилищу на реке Урал и реке Сухая Речка. Арбитражный суд области взыскал с предприятия ущерб в размере 21 млн рублей.

Возмещение остальной части ущерба находится на особом контроле.