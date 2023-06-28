В Госдуме предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности

В ЛДПР разработали законопроект по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей, пишут "Известия".

В частности, предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если они будут бесплатно отданы населению.

Авторы проекта отметили, что в настоящее время из-за текущего законодательства торговым сетям невыгодно заниматься такой благотворительностью, так как право не платить налоги они имеют только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности.

Инициативу поддержали крупнейшие ритейлеры и профильные комитеты Госудумы. Законопроект направлен на отзыв в правительство.

В прошлом году министерство промышленности и торговли выступило в поддержку развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности (фудшеринга) для помощи малоимущим гражданам.

По словам экспертов, если торговые сети будут передавать на благотворительность продукты питания с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год. Однако, как отмечалось, прежде вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как для этого вида операций необходимо освобождения от НДС.