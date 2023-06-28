28 Июня 2023
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Спорт Свердловская область Уральский ФО
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Каменске-Уральском открылся Центр прогресса бокса "Витязь"

Каменск-Уральский стал первым из шести муниципалитетов Свердловской области, где открылся современный спортивный объект для подготовки спортсменов в различных видах единоборств. Центр прогресса бокса "Витязь" площадью более 7 тысяч квадратных метров построила ООО "СК "УКС Каменскстрой", входящая в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала – "Атомстройкомплекс".

В нем разместились залы для проведения тренировок и соревнований по различным видам единоборств, зрительские трибуны, а также тренажерные зоны. В торжественном открытии "Витязя" приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, олимпийские чемпионы Александр Поветкин и Егор Мехонцев, чемпион мира Денис Лебедев.

центр развития спорта "Витязь" в Каменске-Уральском(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", новый центр развития спорта стал частью культурного кластера в Южном микрорайоне Каменска-Уральского, развитием которого на протяжении многих лет занимается компания. Уральский застройщик возвел здесь несколько жилых домов, детский сад, школу "Аксиома" на 1275 мест, а также благоустроил сквер Молодежный. Новый спортивный объект ежедневно смогут посещать до 500 человек, он станет драйвером развития спорта не только в районе Южном, но во всем городе.

За качественно выполненную работу строителей поблагодарил глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов. Он отметил, что в существующих спортивных секциях города боксом уже занимается порядка 400 ребят. Открытие "Витязя" даст новые возможности в подготовке спортсменов.

центр развития спорта "Витязь" в Каменске-Уральском(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Конструктивные особенности здания и необычная круглая форма потребовали индивидуального подхода как в организации строительства, так и в проведении отделочных работ и монтаже инженерных систем. Например, мы разработали особую схему доставки и монтажа 15-метровых железобетонных плит в тренировочных залах. Нам удалось обеспечить своевременность не только выполнения всех строительных работ, но и поставку сложного специального оборудования. Заказчику передали полностью укомплектованный объект, в котором установлено и отлажено все оборудование вплоть до тренажеров и мультимедийных систем", - рассказал заместитель директора "СК "УКС Каменскстрой" Максим Кузнецов.

Теги: бокс, центр, открытие, Каменск-Уральский


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