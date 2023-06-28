Вице-спикер Госдумы призвал ввести "выпускной кешбэк"

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой ввести госпрограмму "Выпускного кешбека".

Если выпускники школ успешно сдадут госэкзамены, им нужно компенсировать затраты на проезд к месту отдыха и проживание там на каникулах, считает он, так как ОГЭ и ЕГЭ вредны для здоровья и являются большим стрессом для школьников. К тому же они требуют немалых финансовых затрат на репетиторов, без которых сдать на высокий балл ЕГЭ почти нереально. После такой нагрузки требуется отдых, но у многих семей просто уже не остается денег. Государство могло бы компенсировать часть затрат.

"Речь идет о компенсации части затрат на приобретение туристической путевки, оплаты отдыха в санатории, базе отдыха, бронирования гостиницы на территории России для выпускников 9 и 11 классов. Конечно, тем, кто успешно сдал ОГЭ и ЕГЭ в текущем календарном году. Размер кешбека — до 30 тысяч рублей", — написал Чернышов.

Согласно недавнему опросу, половина российских старшеклассников работают с репетиторами.

В этом году около 200 российских вузов присоединились к программе студенческого туризма. Студенты и аспиранты могут путешествовать по России, делая остановки в студенческих общежитиях и кампусах. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 5 тысяч человек.