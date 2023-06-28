28 Июня 2023
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Фото: пресс-служба Сургутского района

Андрей Трубецкой: Работающие в Сургутском районе нефтяные компании потратили на развитие поселений 111,5 млн рублей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что работающие в муниципалитете компании регулярно помогают развиваться местным поселениям.

Напомним, всего на территории района работают более 20 компаний, в их числе – "НК "Роснефть", "НК"ЛУКОЙЛ", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Томскнефть", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Сургутнефтегаз" и другие.

(2004)|Фото: Накануне.ru

В этом году на благоустройство и ремонтные работы объектов Сургутского района уже выделено 111,5 млн руб., и это, не считая работ, которые недропользователи выполняют за свой счет, написал Андрей Трубецкой в своем telegram-канале. Все средства – целевые.

андрей трубецкой(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

Например, на эти деньги будет выполнено строительство спорткомплекса в Лямино. Несколько проектов в Русскинской – и проект музейного парка "Тропа предков" в музее Природы и Человека, и мягкое покрытие на детских площадках, полосы препятствий с оборудованием и резиновым покрытием для школы.

трубецкой, благоустройство(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой также сообщил, что на средства от компаний приобретут мобильное выставочное оборудование. Модернизируют библиотечную и клубную системы. Этнический лагерь для детей "Кар-Тохи" благоустроят и дополнят новыми материально-техническими средствами, плюс направят деньги на его содержание.

В ДШИ Локосово выполнят цифровую трансформацию. Часть средств пойдет на оказание услуг по организации и проведению "Дней древонасаждений на территории Сургутского района", купят эколого-обучающую литературу для учащихся дошкольных и школьных общеобразовательных организаций в рамках участия во Всероссийских эколого-образовательных проектах "Эколята-дошколята", "Эколята", "Молодые защитники природы".

Недропользователи за свой счет выполнили асфальтирование проездов на улице Таежной и в переулке Сосновый в Русскинской. Идет ремонт на участке автомобильной дороги Лянтор – Сытомино, протяженностью 10 км и фрагменте длиной 28 км автомобильной дороги на территории Ульт-Ягуна.

Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, развитие, благоустройство, поселения


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