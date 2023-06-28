Великобритания не нашла легального способа конфисковать российские активы

У Великобритании пока нет легальной возможности конфисковать замороженные российские активы, чтобы потом передать их на восстановление Украины, заявил замминистра иностранных дел страны Лео Докерти. По его словам, ни одна западная страна не нашла юридически возможное решение для такой схемы, но западные союзники Украины над этим усиленно работают.