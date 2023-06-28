В Екатеринбурге владелица шарпея засудила собаководов, чьи псы напали на ее питомца

В Екатеринбурге суд взыскал с владельцев собак 35 тысяч рублей за нападение на чужого шарпея.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в сентябре прошлого года в парке "Семь ключей": лайка прыгнула на шарпея и стала кусать. Затем на него накинулся пес породы кане-корсо, который выгуливался без поводка и намордника. В итоге несчастный шарпей получил множественные раны и был доставлен в ветеринарную клинику.

Его владелица Ольга обратилась к Татьяне, хозяйке карне-корсо, с требованием о возмещении ущерба. Женщина в ответ перевела ей 865 рублей – половину понесенных расходов на ветеринара. Больше платить она отказалась, так как ее пес был не единственным обидчиком.

Тогда Ольга обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к Татьяне о компенсации морального вреда. Она потребовала 100 тысяч рублей и расходы на представителя – 58,5 тысяч рублей. В суде выяснили, что на шарпея напали двое животных, а значит, к ответственности нужно привлекать обоих собаководов. В качестве соответчика к делу добавили владелицу лайки.

При этом суд снизил размер компенсации, так как усмотрел грубую неосторожность самого истца: владелица шарпея выгуливала его в стае других собак на расстоянии, не позволяющем быстро отреагировать на ситуацию. В итоге с обеих женщин было взыскано 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходы на представителя – 20 тысяч рублей.