Шесть жителей Челябинской области в июне пострадали от нападения диких животных

В Челябинской области в июне шесть человек пострадали от нападения диких животных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Сосновском районе дикая леса напала на трех детей и двух взрослых. В Нязепетровском районе местный житель пострадал в результате нападения бешеного волка. Сейчас всем пострадавшим начата лечебно-профилактическая вакцинация против бешенства.

Южноуральцам напомнили, что, если их укусило животное, нужно в течение 15 минут промыть рану струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода и обратиться в травмпункт или к врачу-травматологу в поликлинике.