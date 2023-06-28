Глава Тюмени встретился с жителями СНТ, выступающими против строительства домов

Глава Тюмени Руслан Кухарку рассказал о встрече с представителями садовых товариществ (СНТ) "Аленький цветок" и "Матмасское". У жителей были вопросы, связанные с развитием жилого района Тарманский и строительством многоквартирных домов рядом с товариществами.

На встрече присутствовали сотрудники администрации и ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Чаркова", написал Кухарук в своем telegram-канале. Мэр подробно рассказал, как были выполнены ранее данные поручения, которые касались как изменений градостроительной документации, так и водопонижения прилегающей к СНТ территории, и создания защитной зоны до дороги. Собравшиеся по карте оценили расстояние до границ СНТ и строений, обсудили вопрос проектирования и строительства социальных учреждений в этом районе.

"Хочу сказать, что предусмотрено строительство детского сада на 380 мест и общеобразовательной школы на 1,2 тыс. учащихся, а также встроенных объектов культурно-досугового и спортивного назначения, поликлиники, магазинов", - отметил Кухарук.

По многим текущим вопросам с жителями СНТ уже достигнута договоренность. Так, застройщик в общем чате общается с представителями СНТ, где представил эскиз предварительных решений по благоустройству территории общего пользования, прилегающей с южной стороны к СНТ "Аленький цветок". У сообщества будут высажены крупномерные деревья.