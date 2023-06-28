Пропавшего в Екатеринбурге ребенка ищут уже в нескольких районах

Пропавший в Екатеринбурге мальчик все еще не найден. Ребенка ищут уже в нескольких районах города.

Напомним, что разыскивают 6-летнего Далера (также он отзывается на имя Костя), исчезнувшего утром 26 июня в районе Вторчермета. Его ищут два поисковых отряда и силовики. Сообщалось, что мальчику может требоваться медицинская помощь.

Накануне похожего ребенка удалось обнаружить, но он убежал от поисковиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт", за вчерашний день в поисках Далера приняли участие порядка 200 человек, было выполнено свыше 60 задач. Зона поиска расширяется: добровольцы и сотрудники полиции осматривают и оклеивают ориентировками районы Уктус, Химмаш, Керамический и Елизавет. Всего расклеено более 4 тысяч ориентировок.

"На "горячую линию" отряда постоянно поступают свидетельства от неравнодушных людей, все они проверяются. Пока, к нашему сожалению, ни одно из них не подтвердилось", - сообщили в "ЛизаАлерт".

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Далера, сообщите ее по номеру 112 или на "горячую линию" отряда "ЛизаАлерт": 8-800-700-54-52.

Накануне к поискам присоединились и сотрудники МЧС. Специалистами был использован беспилотник, с помощью которого обследовали городской лесопарк.