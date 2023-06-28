28 Июня 2023
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Фото: видеообращение Владимира Путина, скриншот

Олег Царев: "Вагнер" финансировался одинаково с Минобороны, но для ЧВК никто по копеечке не собирал

Вчера Владимир Путин признал государственное финансирование ЧВК "Вагнер", по его словам, за год компания получила из бюджета 86 млрд руб. на свое содержание, не считая страховых выплат бойцам в сумме 110 млрд. Эта информация впервые была обнародована после "удара в спину" — попытки мятежа, как заявил президент.

Однако, все-таки, не мешало бы оценить картину с финансированием подразделений в целом.

"Деньги действительно уходят немаленькие, — комментирует бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев. — При этом государство до последнего времени финансировало одинаково и ЧВК, и МО РФ. Но никто никогда не слышал, чтобы у бойцов ЧВК чего-то не было. А военнослужащим армии вся страна собирает по копеечке и передает волонтерами".

Путин же выразил надежду, что в ЧВК "Вагнер" никто ничего не украл, хотя на всякий случай пообещал проверить именно "Вагнер".

По другим данным, большую часть средств на содержание ЧВК "Вагнер" при участии в СВО все-таки выделял основатель организации бизнесмен Евгений Пригожин. К такому выводу пришли сотрудники радиостанции Business FM, подсчитав минимальные расходы на выплаты бойцам в ходе боёв за Бахмут.

Также осталось неясным, почему Минобороны РФ и сам Путин, когда призывали ЧВК "Вагнер" подписать контракт с МО, использовали аргумент о том, что у добровольцев нет социальных гарантий, если теперь президент сказал об обратном.

ЧВК "Вагнер"(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Вагнер, финансирование вагнера, путин


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