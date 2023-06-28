В России могут ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%

Национальный союз защиты прав потребителей предложил установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15%.

Организация обратилась с соответствующим письмом к главе кабмина Михаилу Мишустину. Из него следует, что инициатива позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров. Как заявил глава союза Павел Шапкин, повышению стоимости машин способствуют, в том числе высокие ставки кредитов на их покупку - более чем 20% годовых, а также недостоверная реклама машин об их стоимости и навязанные услуги, например, несколько видов страховок.

Все это влияет на цену, зачастую увеличивая ее в два раза по сравнению с первоначальной. Шапкин уверен, что такой стиль работы тормозит сбыт, и, следовательно, сказывается на производстве российских автомобилей.

В 2020 году средневзвешенная цена на авто увеличилась на 7%, в 2021-м - на 18%, в 2022 году - уже на 20%, а в I квартале 2023 года - на 11%, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат". В Минпромторге заявили, что такая статистика по средневзвешенным ценам не подходит для мониторинга динамики уровня цен на автомобили российского производства: она не предполагает разделения на отечественные и импортные машины, сообщают "Известия".

Напомним, Министерству промышленности торговли России, НАМИ и ведущим отечественным автопроизводителям предлагают изучить иностранный опыт по производству дешевых "народных" машин.