Минпромторг захотел запретить госзакупки импортных ИВЛ

Министерство промышленности торговли России готовит запрет на государственные закупки аппаратов ИВЛ зарубежного производства.

Ведомство опубликовало проект постановления кабмина об этом. Как считают в Минпромторге, потенциальный объем производства такой аппаратуры на мощностях отечественных производителей в несколько раз больше потребности рынка.

Как считают эксперты, среди российской медицинской техники нет моделей, необходимых, например, для терапии младенцев и взрослых пациентов с осложнениями.

Если Минпромторг запретит госзакупки импортных ИВЛ в ближайшее время, у российского здравоохранения есть какой-то "запас прочности" из-за массовых закупок этой медтехники во время эпидемии COVID-19. Тогда по всей стране для оборудования реанимационных отделений было закуплено несколько десятков тысяч единиц такой медтехники. Часть из них, по мере снижения числа заболевших коронавирусом и закрытия ковидных отделений, законсервировали и отправили на склады.

Правда, обычно для наступления крайней нужды необходимы или общественное возмущение, или смерть нескольких пациентов, сообщает "Коммерсант".