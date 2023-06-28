Часть фирм Китая приостановила поставки в Россию на фоне последних событий с ЧВК

Ряд китайских бизнесменов во время действий ЧВК "Вагнер" 23-24 июня решили отдать распоряжения о приостановке отправки товаров в Россию.

"Мы думали, что возникнут большие проблемы", — заявил Reuters глава торговой организации провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая Шэнь Мухуэй. Он отметил, что некоторые китайские предприниматели до сих пор остаются в стороне из-за неопределенности в будущем.

Какие компании приостановили поставки, неизвестно, однако по данным агентства, среди них есть производители автозапчастей, одежды, оборудования.

Собеседник Reuters из числа чиновников США отметил, что руководство Китая было встревожено событиями в соседней стране. В МИД КНР, комментируя связанные с "Вагнером" события, назвали их "внутренними делами России". В Пекине отметили, что поддерживают Москву "в обеспечении национальной стабильности и достижении развития и процветания".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле заявил, что содержание группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством.