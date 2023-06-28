СМИ: на замену Telegram для чиновников потратят еще около 1 млрд рублей

Минцифры ищет исполнителя для масштабирования автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы.

На эти цели с 1 октября 2023 года по 20 сентября следующего года планируется направить 907,4 млн руб. Открытый конкурс на оказание услуг по развитию системы появился на портале госзакупок. В техническом задании говорится, что ключевая идея заключается в том, чтобы создать для чиновников единое решение взамен иностранных сервисов и мессенджеров, в частности Telegram.

АРМ ГС включает защищенный мессенджер, разработанный VK и объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и "внутренний портал". Система разработана на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры от 2021 года.

В соответствии с требованиями новой закупки, исполнитель должен будет обеспечить необходимый уровень криптографической защиты информации при передаче сведений между пользователями, а также масштабировать решения в другие ведомства. Вероятным исполнителем может быть выбрана VK, сообщают "Ведомости".

Напомним, глава Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере в скором времени добавит функцию Stories. Итории будут размещены в верхней части списка чатов. Функцией можно будет пользоваться уже в начале июля.