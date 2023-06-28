СМИ: в России появится первое контрактное производство отечественных марок смартфонов

GS Group хочет запустить первый в России ODM-завод (Original Design Manufacturer).

Предприятие будет разрабатывать и собирать смартфоны отечественных торговых марок под заказ. Представитель холдинга указал, что также на заводе планируется собирать ноутбуки и планшеты.

Серийное ODM-производство на предприятиях инновационного кластера "Технополис GS" в Гусеве Калининградской области должно запуститься до конца 2023 года. Холдинг планирует инвестировать около 3,5 млрд руб. в R&D, создание образцов, лицензионное ПО, а также в дооснащение имеющихся мощностей. Group рассчитывает выпускать по 30 тыс. устройств ежемесячно, сообщают "Ведомости".