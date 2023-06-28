28 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Законопроект о запрете смены пола врачи снять с рассмотрения

Проект закона о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий, может быть отправлен Госдумой на дополнительное согласование в профильные ведомства.
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Накануне второго чтения в парламенте юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на документ. По их словам, предложенные поправки нарушают право на жизнь и медпомощь, а также "навязывают идеологию". Они просят снять документ с рассмотрения. У законодательной и исполнительной власти пока нет единой позиции, насколько жесткими должны быть условия гендерного перехода, сообщает "Коммерсант".

За пять лет с 2016 года официально в России поменяли пол в паспорте более 3 тыс. человек, и эта статистика выросла 7,5 раз, каждый год количество таких эпизодов увеличивается.

Теги: законопроекты, Госдума, смена пола


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