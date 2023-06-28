28 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Пресс-служба партии &quot;Новые люди&quot;

Партии Нечаева и Титова объявили о предвыборном союзе

Партия роста и "Новые люди" образовали политический союз.

Как сообщили их лидеры Борис Титов и Алексей Нечаев, объединение, по сути, является неформальным избирательным блоком: партийцы намерены отказаться от конкуренции на выборах и поддерживать кандидатов друг друга. Союз должен стать платформой для широкой коалиции "всех прогрессивных сил России", готовых противостоять "архаичным" политическим тенденциям и инициативам — в частности, о реставрации плановой экономической системы.

Как считают эксперты, факт объединения в массовом сознании будет воспринят положительно, при этом "старшим братом" в блоке будут "Новые люди", а Партия роста добавит им статусности, сообщает "Коммерсант".

Напомним, партия "Новые люди" рассчитывает принять участие в выборах президента России в 2024 году и выдвинуть своего кандидата.

Теги: партии, Нечаев, Титов


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.06.2023 03:00 Мск СМИ: "Новые люди" планируют выставить кандидата на президентских выборах 2024 года
Ранее 20.05.2023 14:37 Мск Миронов предложил выдвинуть в президенты России Путина от партии "Справедливая Россия – За правду"

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