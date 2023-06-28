Стало известно, когда заработает программа долгосрочных сбережений россиян

Госдума во втором чтении одобрила проект закона о долгосрочных сбережениях россиян.

Как сообщил в Telegram Центральный Банк РФ, программа заработает с 2024 года.

Законопроект завершает работу по реформированию системы накоплений россиян, которая велась с 2016 года. Целью документа является не только формирование дополнительного дохода граждан на будущее, но и создание финансовой "подушки безопасности" в случае наступления особых жизненных ситуаций.