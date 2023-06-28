Связанный с Пригожиным самолет полетел в сторону Москвы

Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, как предполагается, летает руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вылетел из Минска в сторону Москвы.

Об этом следует из данных сервиса FlightRadar24. Борт является одним из самых отслеживаемых на ресурсе (около 3 тыс. человек). Лайнер пролетал у границы Смоленской и Московской областей.

О связи Пригожина с Embraer в 2019 году сообщили американские власти. Тогда на нем был бортовой номер M-SAAN. США ввели санкции против самолета. Затем он был перерегистрирован в России под нынешним номером, сообщает РБК.

Ранее самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском.