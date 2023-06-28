Псковский Губернатор назвал имена двух сбитых ЧВК летчиков

24 июня погибли двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона.

Как заявил в ходе видеообращения в Telegram губернатор региона Михаил Ведерников, речь идет об экипаже Ка-52 - подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. "Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников", — заявил глава области.

Он принес соболезнования семьям погибших.

Напомним, 27 июня президент России Владимир Путин в Кремле обратился к военным и другим силовикам, которые перекрыли дорогу для продвижения ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы в минувшие выходные.