28 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Основным источником финансирования ЧВК "Вагнер" были деньги Пригожина - BFM

Большую часть средств на содержание ЧВК «Вагнер» при участии в СВО выделял основатель организации бизнесмен Евгений Пригожин. К такому выводу пришли сотрудники радиостанции Business FM, подсчитав минимальные расходы на выплаты бойцам в ходе боёв за Бахмут.

Так, в одном из своих интервью Евгений Пригожин заявил о 20 тысячах погибших в ходе освобождения города, из них косвенно подтверждённые порядка 9 тысяч бойцов. За каждого погибшего его родственникам ЧВК «Вагнер» выплачивала 5 миллионов рублей. В итоге получается минимальная сумма в 45 миллиардов рублей. Ещё порядка 20 тысяч «вагнеровцев» получили ранения, для них компенсация составляет 3 миллиона рублей на человека, или 63 миллиарда в сумме.

В общей сложности получается 144 миллиарда рублей. BFM подчёркивает, что речь идёт только о выплатах бойцам, причём, по минимальному уровню. Кроме этого, ЧВК «Вагнер» несла расходы за питание сотрудников, обмундирование, организацию быта, вооружение и прочее.

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал, что из государственного бюджета за год на ЧВК «Вагнер» было потрачено 86 миллиардов рублей. Кроме того, связанные с Евгением Пригожиным компании получили по госконтрактам порядка 80 миллиардов рублей. Но, по подсчётам BFM, чистая прибыль компаний, получавших госконтракты, была минимальна, либо вовсе убыточна.

Теги: чвк вагнер, евгений пригожин, бахмут, прибыль компании конкорд, выплаты бойцам


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