Астраханцы поддержали акцию «Сухой армейский душ», в зону СВО отправят очередной груз для бойцов

27 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК Астраханская область
Фото: t.me/governorspressoffice

Астраханцы поддержали акцию «Сухой армейский душ», в зону СВО отправят очередной груз для бойцов

Неравнодушные жители Астраханской области продолжают собирать гуманитарный груз для бойцов , участвующих в спецоперации на Донбассе.

плетение маскировочных сетей(2023)|Фото: t.me/governorspressoffice

Помимо масксетей, черноярцы, например, изготавливают сухой армейский душ. Одно такое изделие в виде губки заменяет полноценный приём душа, хорошо удаляет грязь и машинное масло.

помощь фронту, сухой душ(2023)|Фото: t.me/governorspressoffice

Чтобы получить пышную пену, которой можно очистить тело в полевых условиях, военнослужащим достаточно добавить на губку немного воды, что удобно в полевых условиях

сухой душ(2023)|Фото: t.me/governorspressoffice

По данным регионального министерства социального развития, в очередную партию гумгруза вошли 1200 наборов такого сухого душа. По словам бойцов спецоперации, именно в нём сейчас они испытывают большую потребность.

сухой душ(2023)|Фото: t.me/governorspressoffice

«В состав пенящего раствора также входят увлажняющие и противовоспалительные компоненты», - отметила инициатор изготовления наборов Галина Калиш.

Теги: сухой душ, маскировочные сети, бойцы сво, гуманитарный груз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети