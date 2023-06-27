Астраханцы поддержали акцию «Сухой армейский душ», в зону СВО отправят очередной груз для бойцов
Неравнодушные жители Астраханской области продолжают собирать гуманитарный груз для бойцов , участвующих в спецоперации на Донбассе.
Помимо масксетей, черноярцы, например, изготавливают сухой армейский душ. Одно такое изделие в виде губки заменяет полноценный приём душа, хорошо удаляет грязь и машинное масло.
Чтобы получить пышную пену, которой можно очистить тело в полевых условиях, военнослужащим достаточно добавить на губку немного воды, что удобно в полевых условиях
По данным регионального министерства социального развития, в очередную партию гумгруза вошли 1200 наборов такого сухого душа. По словам бойцов спецоперации, именно в нём сейчас они испытывают большую потребность.
«В состав пенящего раствора также входят увлажняющие и противовоспалительные компоненты», - отметила инициатор изготовления наборов Галина Калиш.