Астраханцы поддержали акцию «Сухой армейский душ», в зону СВО отправят очередной груз для бойцов

Неравнодушные жители Астраханской области продолжают собирать гуманитарный груз для бойцов , участвующих в спецоперации на Донбассе.

Помимо масксетей, черноярцы, например, изготавливают сухой армейский душ. Одно такое изделие в виде губки заменяет полноценный приём душа, хорошо удаляет грязь и машинное масло.

Чтобы получить пышную пену, которой можно очистить тело в полевых условиях, военнослужащим достаточно добавить на губку немного воды, что удобно в полевых условиях

По данным регионального министерства социального развития, в очередную партию гумгруза вошли 1200 наборов такого сухого душа. По словам бойцов спецоперации, именно в нём сейчас они испытывают большую потребность.

«В состав пенящего раствора также входят увлажняющие и противовоспалительные компоненты», - отметила инициатор изготовления наборов Галина Калиш.