В МИДе объяснили полет российского борта в США

В Министерстве иностранных дел России объяснили появление российского борта, пунктом назначения которого являются США.

"Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям.