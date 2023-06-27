В Челябинске в центре города перекроют улицу из-за Курбан-байрама

В Челябинске сегодня ночью закроют движение по улице Елькина на участке от Труда до соборной мечети в связи с празднованием Курбан-байрама, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Улица будет перекрыта с 00.00 до 8.00 28 июня.

Региональный миндортранс и ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" уже обсудили с перевозчиками соблюдение установленного расписания и запланировали проверки маршрутов. Горожанам рекомендуют закладывать дополнительное время на поездку в общественном транспорте.