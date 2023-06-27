27 Июня 2023
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Фото: kremlin.ru

Лукашенко рассказал о предложении Путину не торопиться "мочить" ЧВК "Вагнер"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным во время мятежа ЧВК "Вагнер".

Белорусский лидер заявил, что в субботу утром в разговоре с Путиным на фоне действий группы "Вагнер" он предложил не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения мочить".

"Я также понял: принято жестокое решение - оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина - "мочить". Я предложил Путину не торопиться", - заявил Лукашенко.

"Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет", - приводит слова президента Белоруссии Sputnik.

Однако потом, по его словам, в Белоруссии "установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом".

Ранее президент Белоруссии прокомментировал ситуацию в России в минувшие выходные, в которой он сыграл не последнюю роль: "Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно".

Он добавил, что на фоне событий в России отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

Теги: лукашенко, путин, чвк вагнер


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