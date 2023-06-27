В Тюмени можно узнать, как в России при Романовых шло развитие железных дорог

В Тюмени работает выставка, посвященная развитию железных дорог в России под покровительством дома Романовых. Выставка рассказывает, например, как проходило создание Великого Сибирского пути и как это повлияло на развитие регионов.

Также на выставке можно узнатьо грандиозных инженерных задачах и их успешном решении, позволившем в рекордные сроки создать Транссибирскую магистраль – самую длинную железную дорогу в мире, благодаря которой можно проехать поездом от Атлантического до Тихого океана, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что осенью, в октябре текущего года, будет 110 лет, как железная дорога прошла через город Тюмень, и это определило роль региона в судьбе страны.

Проект создан научным коллективом Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Института всеобщей истории РАН и ОАО "РЖД". Всего Фонд реализовал более 15 передвижных стендовых выставок, посвященных 300-летней истории Императорской России, все они экспонируются в разных регионах страны. Выставка работает в Музейном комплексе имени Словцова. Вход свободный.