27 Июня 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени можно узнать, как в России при Романовых шло развитие железных дорог

В Тюмени работает выставка, посвященная развитию железных дорог в России под покровительством дома Романовых. Выставка рассказывает, например, как проходило создание Великого Сибирского пути и как это повлияло на развитие регионов.
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Также на выставке можно узнатьо грандиозных инженерных задачах и их успешном решении, позволившем в рекордные сроки создать Транссибирскую магистраль – самую длинную железную дорогу в мире, благодаря которой можно проехать поездом от Атлантического до Тихого океана, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что осенью, в октябре текущего года, будет 110 лет, как железная дорога прошла через город Тюмень, и это определило роль региона в судьбе страны.

Проект создан научным коллективом Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Института всеобщей истории РАН и ОАО "РЖД". Всего Фонд реализовал более 15 передвижных стендовых выставок, посвященных 300-летней истории Императорской России, все они экспонируются в разных регионах страны. Выставка работает в Музейном комплексе имени Словцова. Вход свободный.

Теги: Тюмень, дом Романовых, выставкка


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