27 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Свердловской области

К поискам 6-летнего Далера подключили беспилотник МЧС

К поискам 6-летнего Далера из Екатеринбурга присоединились и сотрудники МЧС. Специалистами был использован беспилотник, с помощью которого удалось обследовать городской лесопарк. К сожалению, мальчика найти пока не удалось.

Сейчас в жилом секторе его продолжает искать больше 300 сотрудников полиции, следствия и волонтеров. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Напомним, что разыскивают 6-летнего Далера (также он отзывается на имя Костя), исчезнувшего утром 26 июня в районе Вторчермета. Его ищут два поисковых отряда и силовики. Ранее сообщалось, что мальчику может требоваться медицинская помощь. Сегодня похожего мальчика удалось обнаружить, но он убежал от поисковиков.

Розыск ребенка в Екатеринбурге(2023)|Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

Мальчик ростом 97-98 сантиметров, с короткими русыми волосами, карими глазами и худощавым телосложением. В последний раз был одет в черный спортивный комбинезон на молнии - на правом рукаве эмблема белого цвета, на левой штанине и спине надпись белого цвета, кроссовки. Родители предполагают, что с собой у ребенка ничего не было.

С любой полезной информацией о возможном местонахождении ребенка просьба обращаться на горячую линию отряда "Лиза Алерт" 8(800) 700-54-52, добровольцам СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" 8(900) 048-49-03 или по телефонам полиции: 356-42-12, 8(999)-368-14-61.

Теги: беспилотник, Далер, МЧС


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