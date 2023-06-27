В Магнитогорске установили границы "зеленого пояса"

В Магнитогорске установили границы "зеленого пояса", сообщили Накануне.RU в главном управлении лесами региона.

Его площадь 964,7 га. В состав "зеленого пояса" вошли земли лесного фонда. Теперь на этой территории запрещены строительство домов, размещение промышленных предприятий и разработка месторождений полезных ископаемых.

"Зеленой пояс" станет защитой города от неблагоприятных природных факторов, в том числе ветровой нагрузки северного и западного направлений.