Кадыров: Предотвращена попытка украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область

Чеченские подразделения предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении двух сел в Белгородской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности", - написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

"Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага", - добавил он.

Ранее Кадыров сообщал, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями занимаются предотвращением вылазок украинских диверсантов на приграничных территориях РФ. Уточнялось, что чеченские бойцы находятся в приграничных районах Белгородской области.

4 июня, по сообщению Минобороны РФ, диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, но российские военные и ФСБ нанесли по ним удар, в результате "противник рассеян и отошел".