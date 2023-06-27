Реформу высшего образования заказывали? Минобрнауки опубликовало проект

Минобрнауки сформировало перечень специальностей, по которым будет организовываться обучение по новым уровням высшего образования. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фактически ведомство обнародовало черты модели высшего образования, которая будет реализовываться в порядке эксперимента в шести пилотных вузах. О возвращении к традиционной системе высшего образования сказал в своем последнем послании президент РФ Владимир Путин.

Документ представляет собой таблицу специальностей и сроков обучения по ним. Они варьируются от 4 до 6 лет. Как определялся срок обучения по конкретной специальности, неизвестно. Например, на учителя русского языка нужно учиться 6 лет, а вот для учителя физики возможен и пятилетний вариант (как и шестилетний). По направлению "Авиастроение" квалификацию инженера можно получить уже через 4 года. По тому же направлению в магистратуре придется отучиться еще два года. В этом случае будет квалификация "магистр техники ‎и технологий" по направлению "Авиастроение".

При этом по многим другим направлениям магистратуры нет. Она предусмотрена по 30 направлениям, напоминая все тот же "болонский принцип" разделения на бакалавриат и магистратуру. Почему именно по этим направлениям, тоже неясно.

Всего в перечне 113 специальностей и направлений подготовки. Из них 53 — это уровень базового высшего образования, 18 — специализированного высшего образования (магистратура) и 42 — аспирантура, где срок обучения составит три или четыре года. Перечень охватывает практически все возможные направления.

Прием в магистратуру сроком один год возможен, но только при наличии диплома о высшем образовании, полученном уже по новым стандартам, то есть пока фактически невозможен.

Участниками эксперимента станут следующие вузы: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Можно отметить, что проект приказа Минобрнауки напоминает фактическое (без сохранения названия, но по существу) сохранение бакалавриата по ряду направлений.

На днях ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко сформулировал параметры стандартов инженерного образования, по которым его вуз начнет работу уже с сентября. Будет установлен шестилетний срок подготовки инженеров (правда, непонятно, совпадает ли это по всем направлениям с документом Минобрнауки). Двенадцать месяцев будет отводиться на приобретение студентами производственных навыков. Учебную практику предполагается разбить на три этапа: ознакомительный, технологический и преддипломный. Создается новая кафедра, которая займется организацией производственных практик студентов. На ней будут работать два штатных сотрудника и представители предприятий-партнеров, делегированных в качестве кураторов или наставников.