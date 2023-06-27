27 Июня 2023
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Фото: Поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Свердловской области

После исчезновения 6-летнего мальчика в Екатеринбурге возбуждено дело об убийстве

В Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшего мальчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Напомним, что разыскивают 6-летнего Далера (также он отзывается на имя Костя), исчезнувшего утром 26 июня в районе Вторчермета. Его ищут два поисковых отряда и силовики. Ранее сообщалось, что мальчику может требоваться медицинская помощь.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Сейчас проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий. Кроме этого, во взаимодействии с волонтерами продолжается розыск ребенка.

Расследование дела находится на контроле руководства областного Следственного комитета.

Напомним, сегодня похожего мальчика удалось обнаружить, но он убежал от поисковиков.

Теги: мальчик, дело, СК


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