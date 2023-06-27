В Екатеринбурге до 10 августа перестанут ходить автобусы по Серафимы Дерябиной

До 10 августа жители Юго-Западного и ВИЗа будут сталкиваться с некоторыми трудностями в плане общественного транспорта. Движение автобусов сразу по 10 маршрутам будет скорректировано из-за строительства трамвайной линии в Академический.

Как сообщает мэрия, в это период будет закрыто движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной, в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина. В связи с этим автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 012 при движении к остановке "Елизавет": Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Шаумяна – далее по маршруту;

№ 019 и № 016 при движении в центр: Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – далее по маршруту. При движении из центра: Репина – Заводская – Начдива Василева – Серафимы Дерябиной;

№№ 05, 45, 58 при движении из центра: Шаумяна – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту;

№№ 42, 46, 54 при движении из центра: Ясная – Волгоградская – Белореченская – Шаумяна – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту;

№ 047 при движении к конечному остановочному пункту "Громова" проследует по маршруту: Амундсена – Академика Бардина – Громова.

Горожан и гостей Екатеринбурга просят заранее планировать свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, в которой содержится вся актуальная информация о дорожных перекрытиях.