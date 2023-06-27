На конкурс красоты "Мисс Екатеринбург-2023" поступило более 300 анкет

Прием заявок на общегородской конкурс красоты "Мисс Екатеринбург-2023" завершен.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете мероприятия, всего на рассмотрение поступило 317 анкет. По итогам собеседования по телефону 180 девушек пригласили на пре-кастинг, где будет подтверждаться достоверность данных из заявок. А 4 июля состоится финальный отбор, в результате участницами станут всего 18 девушек.

В этом году подготовка будет длиться полтора месяца: девушкам предстоят занятия сценическим мастерством, речью, дефиле, участие в культурных и благотворительных акциях, фотосъемках, а также подготовка к финальному шоу. Напомним, оно состоится 17 августа в Историческом сквере и впервые будет открыто для всех желающих. Ведущим будет комик Дмитрий Хрусталев, а хедлайнером – группа "Банд’Эрос".

Победительница будет представлять Екатеринбург на значимых мероприятиях в сфере культуры и искусства. Кроме этого, она получит двухкомнатную квартиру евроформата в строящемся жилом комплексе "Миллениум".

Решение провести финал на открытой площадке в Историческом сквере связано с 300-летием уральской столицы, которое будет отмечаться в этом году.