Путин признал государственное финансирование ЧВК "Вагнер" в 86 млрд за год

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле заявил, что содержание группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством.

По данным, которые привел глава государства, с мая 2022 по май 2023 власти заплатили ЧВК более 86 млрд рублей. Собственник компании "Конкорд" через Военторг за год заработал от государства 80 миллиардов, добавил Путин.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", - отметил президент, имея в виду руководство "Вагнера".

Говоря о попытке мятежа, Путин заявил: "Неизвестно, что бы стало со страной, но все достижения боевых действий были бы утрачены".

Президент подчеркнул, что особую роль в подавлении вооруженного мятежа сыграли военнослужащие Минобороны. Он поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами.