На набережной Нижневартовска 11-летняя девочка пострадала из-за сломавшейся качели

В Нижневартовске мать опубликовала в соцсетях сообщение о том, что ее в несовершеннолетняя дочь пострадала на детской площадке. Следователи взялись проверить, так ли это.

В публикации сообщается, что днем 26 июня на детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос (канат). В результате случившегося 11-летняя дочь женщины упала, ударившись головой о покрытие, сообщает управление СКР по Югре. В комментариях к публикации пользователи сообщают, что указанная детская площадка была открыта недавно, проверка состояния детского оборудования ответственными лицами не осуществляется.

Информацию проверят следователи.