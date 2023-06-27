27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

На набережной Нижневартовска 11-летняя девочка пострадала из-за сломавшейся качели

В Нижневартовске мать опубликовала в соцсетях сообщение о том, что ее в несовершеннолетняя дочь пострадала на детской площадке. Следователи взялись проверить, так ли это.

В публикации сообщается, что днем 26 июня на детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос (канат). В результате случившегося 11-летняя дочь женщины упала, ударившись головой о покрытие, сообщает управление СКР по Югре. В комментариях к публикации пользователи сообщают, что указанная детская площадка была открыта недавно, проверка состояния детского оборудования ответственными лицами не осуществляется.

Информацию проверят следователи.

Теги: Нижневартовск, детская площадка, ребенок, пострадавшая


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