Бывшего главу Audi приговорили к условному сроку по делу "дизельгейта"

Бывший глава Audi Руперт Штадлер приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно по "дизельному скандалу". Суд постановил, что он виновен в "мошенничестве путем бездействия". Об этом пишет Spiegel.

Суд также обязал Штадлера выплатить €1,1 млн.

Ранее экс-глава Audi заключил сделку с прокуратурой и судом. Он признал, что продажи автомобилей с измененными показателями выхлопных газов были остановлены слишком поздно, передает РБК.

Напомним, бывший глава автоконцерна Audi был задержан в связи с "дизельгейтом" в 2018 году. Автоконцерн Volkswagen, в который входит Audi, в 2015 году оказался в центре скандала, названного в СМИ "дизельгейт", после того, как были обнародованы результаты исследования Агентства охраны окружающей среды и калифорнийского управления по качеству воздуха. Выяснилось, что в дизельных версиях ряда моделей бренда было установлено мошенническое ПО, которое позволяло занижать реальные показатели загрязнения атмосферы во много десятков раз, и обходить экологическое законодательство США.