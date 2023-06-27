Во время Ural Music Night пропал 22-летний парень

В Екатеринбурге во время Ural Music Night пропал 22-летний местный житель Георгий Г. Об этом рассказала его знакомая, передав информацию в поисковой отряд "Лиза Арлет".

"Был со мной на "Ночи музыки", потеряла из виду в толпе, началась давка. Место потери: Плотинка, возле большой рекламы "мотив" в полпервого ночи", - написала девушка. По ее словам, парень принимает антидепрессанты.

В последний раз его видели в серой водолазке, синих джинсах, черной кепке и серых кроссовках. С собой был черный рюкзак. Девушка также рассказала, что с собой у него была черная куртка.

Из примет: рост 172 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза, борода. На теле есть шрамы и татуировки.

Все, кто имеет полезную информацию о местонахождении Георгия, просьба обращаться к Наталье (Пума) 8(904) 383-17-48.