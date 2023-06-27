В ДНР обещают в ближайшее время начать подавать воду раз в два дня

Водовод из Дона в ДНР может заработать на половину от проектной мощности до конца текущей недели. Об этом заявил главный инженер ГУП "Вода Донбасса" Сергей Мокрый.

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Он отметил, что сейчас идут пуско-наладочные работы. Если все удастся и водовод выйдет на 50% проектной мощности, то власти рассчитывают увеличить подачу воды и давать ее не раз в три дня, а раз в два дня по вечерам.

Проектная мощность водовода составляет 288 тыс. кубометров в сутки. Как ранее заявили республиканские власти, это позволит закрыть около 40% потребности в воде, в то время как сейчас регион обеспечен водой лишь на 10-15%, то есть живет в режиме жесточайшей экономии воды.

После начала работы водовода на полную мощность воду планируется подавать по часам даже ежедневно. В Донбассе сейчас это выглядит мечтой. В Донецкой агломерации вода подается раз в три дня на несколько часов вечером. С 1 мая время подачи увеличено с 17 до 22 часов, но вода по-прежнему доходит не до всех этажей и районов. Во многих районах воды в кране не видели с марта 2022 года.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что на ежедневную подачу воды планируется перейти в конце июня - начале июля. Однако Мокрый обозначил планируемую дату полноценного запуска водовода 27 июля.