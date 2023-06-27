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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Виновник страшного ДТП в Екатеринбурге не смог досрочно выйти из колонии

В Екатеринбурге суд рассмотрел ходатайство Владимира Пузырева, получившего срок по громкому делу о ДТП. Он хотел досрочно выйти на свободу.

В 2018 году Пузырев устроил на улице Фурманова страшную аварию: управляя автомобилем Honda СR-V лихач наехал на мать с ребенком в коляске, а также на мужчину. ДТП было совершено им на тротуаре, пострадавшие получили тяжелые травмы. Позже выяснилось, что водитель ездил по поддельному удостоверению.

В 2020 году Пузырева признали виновным и дали ему 6,5 лет колонии. Также он был обязан возместить ущерб пострадавшим и выплатить 1,5 млн, 550 тысяч и 950 тысяч рублей. Однако защита водителя обжаловала это решение, и приговор был отменен.

Дело направили в суд на новое рассмотрение. В 2021 году тот вынес приговор: 6,5 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. На этот раз в пользу потерпевших было взыскано свыше 4 млн рублей.

Фото с места ДТП

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

Владимир Пузырев и его адвокат вновь подали апелляции. В начале 2023 года Свердловский областной суд оставил приговор без изменений по существу, исключив дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, Пузырев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сегодня, 27 июня, оно было рассмотрено. Представитель Свердловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступил против удовлетворения ходатайства. По его данным, Пузырев за решеткой отличался нестабильным поведением и не принял мер для погашения морального и материального вреда потерпевшим.

Администрация ИК также выразила мнение о нецелесообразности досрочного освобождения. В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства об УДО. Владимир Пузырев продолжит отбывать срок в колонии.

Теги: Пузырев, авария, УДО


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