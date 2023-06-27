27 Июня 2023
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Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Госдуму внесен законопроект о разрешении тонировать боковые стекла автомобиля

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес законопроект, которым предлагается отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол, оставив штраф лишь за нанесение защитных пленок на лобовое стекло.

Законопроект разработан с целью создания более комфортных условий водителям, но с сохранением возможности осуществления контроля уполномоченными органами.

Согласно КоАП, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет административный штраф 500 рублей.

Нилов отмечает, что тонирование стекол автомобиля разрешено во множестве стран. Оно защищает от прямых солнечных лучей, снижает температуру нагрева салона и необходимость включать кондиционер, который существенно увеличивает расход топлива.

"На улице - солнце, жара, духота... В таких условиях отчасти спасает не только кондиционер, но и тонировка передних боковых стекол", - написал депутат.

Запрет на тонировку был введен в 2012 году.

Теги: тонировка, автомобиль


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